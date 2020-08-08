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غادة والي: وباء كورونا تسبب في تغيير الأولويات في برنامج الأمم المتحدة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:05 م
غادة والي، وكيل الأمين
غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي
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اسراء صبري
اكدت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن وباء كورونا تسبب في تغيير الأولويات في برنامج الأمم المتحدة وخطط العمل بشكل كبير، وذلك من خلال التواصل مع كل الحكومات.

وقالت "والي" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، ان من أهم الموضوعات التي عملت بها الأمم المتحدة مع منظمة الصحة العالمية هي الجريمة المنظمة في قضية الأجهزة والمعدات الطبية الفاسدة ، وعقبت: أن هناك عصابات نشطة على أتم الاستعداد من أجل بيع أجهزة ومعدات طبية فاسدة.

وواصلت قائلة: تلك العصابات تقوم ببيع معدات للحماية الشخصية فاسدة أيضا، كما ان تلك العصابات قامت بإنشاء شركات وهمية من أجل بيع تلك الأجهزة، متابعه:  قمنا بعمل دليل عمل للحكومات، بالإضتفة إلى بيان يحتوي على الشركات التي نرى أنها لديها يد في ذلك.

وأضافت أن الأمم المتحدة عملت على تقديم دليل لإدارة السجون على مستوى العالم، وذلك لأن السجون تعد من أكثر الأماكن المعرضة لإنتقال فيروس كورونا بداخلها بشكل سريع نظرا للتكدس وسوء التهوية.

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة قدمت عددا من التقايري الهامة، مثل تقرير عن وضع المخدرات حول العالم والأماكن التي تستخدم لزرع المخدرات.
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