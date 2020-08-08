غادة والي: ارتباط وثيق بين المنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية.. فيديو

قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن الأمم المتحدة قمت بضبط كمية من المخدرات في إيطاليا، حيث كانت أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها والتي تعد الأكبر في تاريخ ضبط المخدرات.



وواصلت قائلة خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصدر تلك المخدرات كان داعش، وتابعت: التقارير اشارت إلى أنها كانت قادمة من روسيا إلى إيطاليا،



وشددت على أن هناك ارتباط وثيق بين المنظمات الإجرامية و بين الجماعات الإرهابية، وذلك من أجل تسهيل اعمالهم، وعقبت على أن العائد المادي من المنظمات الإرهابية بيستخدم لمساعدة الجماعات الإرهابية.



وأضافت أن هناك بعد الجماعات الإرهابية التي تقوم بحماية بعض العصابات، كما أن هناك تبادلية في العلاقات بينهم، وشددت على أن تمويل الجماعات والمنظمات الإرهابية يعد من أهم الموضوعات التي تشغل دول العالم.