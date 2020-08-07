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أشرف العشري: الجانب القطري مصمم على دعم الجماعات الإرهابية.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:04 م
قطر
قطر
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي، أشرف العشري ،إن قضية تورط قطر في تمويل حزب الله، ليست جديدة وهي مطروحة في الكونجرس الأمريكي ، منذ عامين، ولكن شهدت الكثير من التعطيلات ، بسببب المصالح القطرية مع الكونجرس الأمريكي.

وأضاف أشرف العشري،عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز،أن بنك "الريان " في لندن،هو الذي وفر الدعم ، للإرهاب طيلة الأعوام السابقة.

وأشار "العشري"، إلى أن قطر تمتلك جمعيات أهلية في جميع البلدان العربية والعالمية ، والتي تمثل غطاء للعمليات الإرهابية بالعالم .

وأوضح " العشري" ، أن الجانب القطري مصمم على المضي ، في دعمه للإرهاب ، أمثال داعش والنصرة وحزب الله وغيرهم.

وتابع: الجانب القطري مهما قدم ضمانته للكونجرس الأمريكي ، ستظل أفعال دولة قطر تتنافى مع أقوالها.
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