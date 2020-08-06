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محلل سياسي يمني يكشف عن تفاصيل خطة قطر وتركيا للسيطرة على تعز ومضيق باب المندب.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:44 م
المحلل السياسي اليمني
المحلل السياسي اليمني عبدالستار الشيمري
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محمود محسن
أكد المحلل السياسي اليمني عبدالستار الشيمري أنه ومنذ أنه تم تحرير أجزاء من محافظة  تعز استطاع حزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان وأجنحتها العسكرية والجناح السياسي بالسيطرة على مقاليد الحكم.

وأضاف الشيمري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن محافظة تعز تدار على طريقة الشباب المجاهدين الذين يقومون بفرض الأتاوات وينهبون بها منازل الناس.

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وتابع المحلل السياسي اليمني أن ما تقوم به تركيا من إرسال مرتزقة لليمن مستعينة بذلك بالمال القطري، يستنزف الجهد اليمني والعربي، ويعد محاولة للسيطرة على مضيق باب المندب.

وأشار الشمري إلى أن تركيا دأبت على أن تسلك مسالك مختلفة بمال قطر وبعض الاخوان، تحت طائلة الفقر والجهل، واستطاعوا بذلك ان يخترقوا أربعة ألوية عسكرية في تعز.
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