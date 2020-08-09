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فن

اليوم.. مسرحية اترك أنفى من فضلك بمركز الهناجر للفنون

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

يعرض قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مسرحية " اترك أنفى من فضلك" اعتبارا من  اليوم الأحد على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.


المسرحية تعرض  فى الساعة السابعة مساء، ويوميا عدا يوم الاثنين أجازة، وتستمر المسرحية لمدة ١٣ ليلة عرض .


" اترك أنفى من فضلك" عن مسرحيات الأنوف المتصارعة وأليس في بلاد العجايب، من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى.


البطولة للفنانين "كريم الكاشف، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة" .


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