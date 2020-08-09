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أخبار العالم

في 24 ساعة.. المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة ومئات الوفيات بـ كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المكسيك، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 6495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و695 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 475902 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 52006 أشخاص.


وقال مسئولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.


وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".


وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.


جدير بالذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.
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