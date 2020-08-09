انفجار أم هجوم إرهابي.. تفاصيل تصريحات وزير الدفاع الأمريكي عن كارثة لبنان

في تصريحات جديدة لمسئول أمريكي كبير عن كارثة انفجار مرفأ بيروت، لم يقطع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الحادث مدبر أم إرهابي، وقال إنه لم يتضح له حتى الآن ما إذا كان انفجار مرفأ بيروت الهائل حادثًا غير مقصود أو هجوم.









ويعارض بذلك إسبر ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الانفجار الرهيب، الذي اعتبره هجومًا، وقال إن رجاله ومستشاريه العسكريين يرون ذلك.









لكن تصريح إسبر، يخالف ترامب، كما يخالفه مسئولون أمريكيون آخرون، قالوا إنه ليس هناك ثمة أدلة على أن كارثة مرفأ بيروت وقعت نتيجة هجوم.









وقال إسبر: "ما زلنا نجهل ما حدث. الرئيس عبر في البداية عن اعتقاده أن الانفجار ناجم عن هجوم. والأمر يعود إلى أن البعض منا توقع أن يكون الأمر كذلك، على سبيل المثال أن شحنة أسلحة لحزب الله ربما انفجرت في الميناء، وربما نجمت الكارثة عن منشأة لصنع القنابل تابعة للحزب".









وأكد إسبر أن واشنطن "ستفعل كل ما بوسعها من أجل مساعدة لبنان" بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت الثلاثاء الماضي.









ولفت إسبر إلى أن هناك طائرات أمريكية محملة بالمساعدة تتأهب للإقلاع نحو لبنان.