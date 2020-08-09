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أخبار العالم

بعد كارثة انفجار بيروت .. استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:51 ص
منال عبدالصمد
منال عبدالصمد
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قسم الخارجي
بعد كارثة الانفجار الرهيب في مرفأ لبنان أعلنت الدكتورة منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية استقالتها من الحكومة التي يرأس مجلس وزارتها حسان دياب.


يأتي ذلك بعدما قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب.




كان الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، وقعا مرسومين بقبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حِتي، وتعيين شربل وهبة.


ويشهد لبنان تدهورًا اقتصاديًّا هو الأسوأ في تاريخه، خصوصًا مع خسارة الليرة أكثر من 80 في المائة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب فى تآكل القدرة الشرائية.

 
وقدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب.

 


وقد أصدر حتي بيانا عقب الاستقالة جاء فيه أنه اتخذ القرار "لتعذر أداء مهامه ونظرا لغياب رؤية لإدارة البلاد ولغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الشامل"، بحسب كلامه. وحذر من أن "لبنان ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

 
ودعا حتي الحكومة والمسؤولين عن إدارة البلاد إلى "إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات".
 
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