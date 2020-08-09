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أخبار العالم

بلا إصابات ولا وفيات.. نيوزيلندا تحتفل بمرور 100 يوم من القضاء على كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:02 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
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على صالح
تحتفل نيوزيلندا، اليوم الأحد، بمرور 100 يوم على القضاء على انتشار فيروس كورونا، مع عدم وجود انتقال محلي للمرض منذ شهور.

وتخلصت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين شخص من الفيروس من خلال فرض إغلاق صارم في أواخر مارس عندما ثبت إصابة حوالي 100 شخص فقط بالمرض.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا العالمي 19.6 مليون اليوم الأحد، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 11.9 مليون وتجاوز عدد القتلى في العالم 726 ألفًا.

وقال مسؤولون إنه لا توجد وفيات جديدة.

وتخلصت نيوزيلندا من الفيروس من خلال فرض إغلاق صارم في أواخر مارس عندما ثبت إصابة حوالي 100 شخص فقط بالمرض. 

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت الحالات الجديدة الوحيدة عبارة عن حفنة من المسافرين العائدين الذين تم عزلهم على الحدود.

وقال البروفيسور مايكل بيكر، عالم الأوبئة في جامعة أوتاجو: "لقد كان العلم الجيد والقيادة السياسية العظيمة هي التي أحدثت الفرق".

وأضافت "إذا نظرت حول العالم إلى البلدان التي كان أداؤها جيدًا، فعادةً ما تكون تلك المجموعة".
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