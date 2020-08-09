بلا إصابات ولا وفيات.. نيوزيلندا تحتفل بمرور 100 يوم من القضاء على كورونا

تحتفل نيوزيلندا ، اليوم الأحد، بمرور 100 يوم على القضاء على انتشار فيروس كورونا ، مع عدم وجود انتقال محلي للمرض منذ شهور.





وتخلصت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين شخص من الفيروس من خلال فرض إغلاق صارم في أواخر مارس عندما ثبت إصابة حوالي 100 شخص فقط بالمرض.





وتجاوز عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا العالمي 19.6 مليون اليوم الأحد، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 11.9 مليون وتجاوز عدد القتلى في العالم 726 ألفًا.





وقال مسؤولون إنه لا توجد وفيات جديدة.



