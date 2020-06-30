الفيروس في الخارج.. رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفض إعادة فتح الحدود

استنكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن دعوات منتقديها لفتح الحدود - أو تقديم خطة لكيفية قيامها بذلك - باعتباره "إجراء خطير" - حيث لا تزال البلاد خالية إلى حد كبير من كوفيد 19 فيما ينتشر الفيروس في الخارج.
وأخبرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الصحفيين اليوم الثلاثاء أنها سمعت "دعوات لفتح الحدود على العالم" ، ولكنها نبهت إلى أن العالم يشهد تصاعد تفشي فيروس كورونا دون تباطؤ حيث تتجاوز الحالات 10 ملايين شخص على مستوى العالم ووفيات نصف مليون ، في الوقت الذي تتوسع البلدان وتعود إلى الإغلاق
وقالت: "طوال الوقت، نستمتع بالرياضة في عطلة نهاية الأسبوع، ونذهب إلى المطاعم والحانات، وأماكن عملنا مفتوحة، ويمكننا أن نجتمع بأي عدد نحبه".
وبدت وكأنها ترد على تود مولر - زعيم المعارضة والحزب الوطني من يمين الوسط - الذي ادعى، مع قادة الأعمال ، بأنه "لا يمكن الدفاع عن احتمالية إبقاء حدود البلاد مغلقة لشهور أو سنوات حتى ظهور كوفيد 19 في حين يتم الاعلان عن وجود 19 لقاحا".
ويبدو أن إغلاق البلاد السريع والصارم في مارس وأبريل قد منع انتقال الفيروس من المجتمع بعد فترة وجيزة من ظهوره في نيوزيلندا - مع عودة النيوزيلنديين إلى البلاد وهم يمثلون جميع الحالات الـ 22 الحالية التي تم تشخيصها.