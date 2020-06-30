الفيروس في الخارج.. رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفض إعادة فتح الحدود

استنكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن دعوات منتقديها لفتح الحدود - أو تقديم خطة لكيفية قيامها بذلك - باعتباره "إجراء خطير" - حيث لا تزال البلاد خالية إلى حد كبير من كوفيد 19 فيما ينتشر الفيروس في الخارج.





وأخبرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الصحفيين اليوم الثلاثاء أنها سمعت "دعوات لفتح الحدود على العالم" ، ولكنها نبهت إلى أن العالم يشهد تصاعد تفشي فيروس كورونا دون تباطؤ حيث تتجاوز الحالات 10 ملايين شخص على مستوى العالم ووفيات نصف مليون ، في الوقت الذي تتوسع البلدان وتعود إلى الإغلاق





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وقالت: "طوال الوقت، نستمتع بالرياضة في عطلة نهاية الأسبوع، ونذهب إلى المطاعم والحانات، وأماكن عملنا مفتوحة، ويمكننا أن نجتمع بأي عدد نحبه".





وبدت وكأنها ترد على تود مولر - زعيم المعارضة والحزب الوطني من يمين الوسط - الذي ادعى، مع قادة الأعمال ، بأنه "لا يمكن الدفاع عن احتمالية إبقاء حدود البلاد مغلقة لشهور أو سنوات حتى ظهور كوفيد 19 في حين يتم الاعلان عن وجود 19 لقاحا".



