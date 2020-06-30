نيوزيلندا تقرر عقد منتدى التعاون الاقتصادي الآسيوي افتراضيا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عقد منتدى التعاون الاقتصادي الأسيوي "أبيك 2021" بشكا افتراضي، مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأكد الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن العالم لم يقترب بعد من طى صفحة وباء كورونا.





وقال ادهانوم - فى مؤتمر صحفى فى جنيف - إنه على الرغم من أهمية اللقاح والوصول إليه على المدى الطويل؛ إلا أن المنظمة حددت 5 أولويات على الدول أن تركز عليها؛ أولها دور كل فرد فى المجتمع فى حماية نفسه وحماية الآخرين من خلال تدابير النظافة والتباعد الاجتماعى وغيرها، إضافة إلى ضمان نفاذ العاملين الصحيين للتدريب، وكذلك توفير الحماية الصحية.





وأضاف أن بين هذه الأولويات أيضا استمرار عمليات الاختبار والتشخيص المبكر والعزل والرعاية السريرية لإنقاذ الأرواح وتسريع البحث بعد أن تعلم العالم الكثير عن الفيروس.





وأشار أدهانوم إلى أن الطريق لا يزال طويلا وأن المنظمة ستعمل على تقييم المرحلة المقبلة من العملية البحثية، وذلك فى اجتماع ستعقده المنظمة هذا الأسبوع، مشددا على أهمية الريادة السياسية وقت انتشار الفيروس بصرف النظر عن وضع كل بلد.