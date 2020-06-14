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طبيبة عربية في نيوزيلندا تروي تفاصيل الانتصار على كورونا.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة رنا سامر، أستاذ الطب والجراحة فى نيوزيلندا، إنه منذ 23 يوما لم يتم تسجيل أى حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه منذ أسبوع لا توجد أى قيود نهائيًا وتم رفع الحظر بالكامل، ومع ذلك لم يتم تسجيل أى إصابة بفيروس كورونا.


وأضافت الدكتورة رنا سامر، فى لقاء عبر برنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، أن نيوزيلندا استطاعت أن تنتصر على فيروس كورونا وتقضى عليه فى البلاد، وأنه مع بداية انتشار الفيروس فى العالم قررت الحكومة غلق الحدود للسيطرة على الوباء.


وأكدت أنه بمجرد اكتشاف أى حالة للإصابة بفيروس كورونا يتم عمل عزل منزلى للمريض، بالإضافة إلى العزل الإجبارى من الحكومة.


وأوضحت أن التواصل بين الحكومة والشعب من أهم أسباب السيطرة على كورونا، مشيرة إلى أن الوضع مستقر وآمن فى نيوزيلندا.


ولفتت إلى أن الحكومة مستعدة للغلق مرة أخرى فى حالة اكتشاف أى إصابات بفيروس كورونا مرة أخرى بالبلاد، مشيرة إلى أن عدد اختبارات فيروس كورونا بلغ 307 آلاف اختبار.
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