الجيزة تشكل لجنة عليا لمتابعة انتخابات الشيوخ وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين

حرصت محافظة الجيزة على نشر عدد من وسائل التوعية للمواطنين لحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، وأكدت المحافظة على ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعى كإجراء احترازى لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.





كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 11 و12 من الشهر الجاري لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.





وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم توجيه الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المختصة بتكثيف المجهودات لاستقبال الانتخابات، حيث تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، مؤكدا توفير اماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الاطفاء والانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.





وأشار راشد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.





يذكر أن محافظ الجيزة، أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.