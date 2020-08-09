النائب محمد الحناوى: مصر كشفت للعالم محاولات أردوغان تتريك الأمة العربية

أكد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت فى كشف المحاولات الخبيثة والشيطانية للنظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان لتتريك الدول العربية وإحياء جماعة الإخوان الإرهابية.









وقال "الحناوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن مشروع أردوغان داخل مصر أسقطه الشعب المصرى العظيم فى ثورته الخالدة والتاريخية يوم 30 يونيو عام 2013 هذا اليوم الذى سجله التاريخ عالميا بحروف من نور بإسقاط حكم دولة المرشد، مؤكدا أنه منذ ذلك اليوم ولا يوجد داخل القلب الأسود لرجب طيب أردوغان سوى الشر والحقد والكراهية لمصر وقائدها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعبها العظيم وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها.









وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية وبمساندة قطرية وتركية لعبت على أوتار الوحدة الوطنية لإحداث فرقة ووقيعة بين المصريين، ولكن هذا الشعب العظيم كان ولا يزال وسيظل كتلة واحدة وسيقف دائما وأبدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف القوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.









وأكد النائب أن مصر لديها رغبة شديدة فى أن تكون المواجهة ليست مصر أمام تركيا بل العرب أمام محاولات "تتريك" المنطقة بأسرها، مطالبا جميع الدول العربية بالتعاون والتنسيق الكاملين فى مواجهة أطماع السلطان العثمانى المهووس أردوغان وإفشال جميع محاولاته لغزو واحتلال ليبيا للسيطرة والسطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبيى الشقيق.









وأوضح أن رؤية مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الليبية هدفها حماية الأمن القومى المصرى والليبي والعربى والقضاء على محاولات رجب طيب أردوغان لإحياء جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن نجحت مصر في التخلص والقضاء على هذه الجماعة المارقة، مطالبا المجتمع الدولى، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسرعة التدخل لوقف جميع الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها تركيا داخل الأراضى الليبية.