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صفاء حجازى سيدة حديدية أضاءت ماسبيرو.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، مع الإعلامي حسام الدين حسين، تقريرا للاحتفاء بالإعلامية الراحلة صفاء حجازي، ومساهماتها في التلفزيون والإعلام المصري، وتأثيرها وتحملها الكثير من المسئوليات بكل الحب والتفاني للوطن.

قال الإعلامي حسام الدين حسين: "احتفلنا بمرور 60 عامًا على بداية انطلاق البث للتلفزيون المصري.. هذا التلفزيون كان منارة ساهمت في زيادة الوعي للمصريين والعرب، وساهم في عملية البناء والتنوير وتثقيف الإنسان المصري والعربي، وكان له دور كبير في دعم القضايا العربية والقومية طوال تاريخيه بخلاف المواقف الوطنية في الداخل التي انحاز فيها ماسبيرو لقضايا الوطن في كثير من الأزمات". 

وأكد الإعلامي حسام الدين حسين أن التلفزيون المصري سيظل في المقدمة بفضل سواعد أبنائه ومحبة المصريين.

وتابع: "أسماء وعلامات مضيئة في رحلة ماسبيرو والتليفزيون المصري وأبرزهم الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي.. حيث تركت علامات فارقة في تاريخ الإعلام المصري والتلفزيون.. إنها واحدة من أهم الإعلاميات التي شاركت في هذا المبني، حيث لعبت دورا كبيرا ومهما في تقديم خدمة إعلامية مميزة على مدار سنوات طويلة في عمليها الإعلامي قبل تقلدها العديد من المناصب وترأسها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبرامجها المميزة، مثل بيت العرب الذى أضاف الكثير للقضايا العربية، وكان يحظى بدعم الجامعة العربية.. بجانب مواقفها الوطنية المهمة، وخاصة في 2013 وما تبعها من تحديات كبيرة، ولكن كان لها دور قوي وفعال، لتلقب بالمرأة الحديدية".
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