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رياضة

عمر ربيع ياسين يكشف موقف الأهلي النهائي من شراء عقد رمضان صبحي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:59 م
عمر ربيع ياسين
عمر ربيع ياسين
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القسم الرياضي
كشف عمر ربيع ياسين تطورات موقف النادي الأهلي من شراء عقد رمضان صبحي جناح الفريق بعد انتهاء فترة إعارته رسميا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يوم 30 يونيو الماضي، وسط محاولات من القلعة الحمراء لتمديد إعارته أيضا حتى ختام الموسم الجاري.

وقال عـمر ربيع ياسين عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "خلال الساعات المقبلة، سيصل عرض رسمي من أحد الأندية الأوروبية، لنادي هيدرسفيلد تاون، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، وقد يرحل اللاعب عن الأهلي، في حالة تفضيله العرض الأوروبي".

وواصل: "اللاعب يريد العودة إلى أوروبا وتعويض الإخفاق في الاحتراف الأوروبي خلال الفترة الماضية، حيث لم يظهر بالشكل الجيد مع ستوك سيتي ثم هيدرسفيلد".

وأوضح أن العرض الأوروبي سيكون بنفس المقابل المالي المعروض من الأهلي، ورغبة اللاعب هي التي سوف تحسم وجهته القادمة في حال تساوي جميع العروض المقدمة لنادي هيدرسفيلد.

وأضاف: "رغبة رمضان صبحي داخل مصر هي اللعب للنادي الأهلي فقط ولا خلاف على ذلك، ولكن طموح اللاعب هو خوض تجربة أوروبية، وفقا لتصريحات إكرامي الشحات ونادر شوقي واللاعب".

وأكد عمر ربيع أن الأهلي سيحاول تمديد إعارة رمضان صبحي على أقل تقدير لحين انتهاء الموسم الحالي ونهاية دوري أبطال إفريقيا، في حالة عدم التمكن من شراء عقد اللاعب بصفة نهائية من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأشار إلى أن الأهلي يخوض مفاوضات جادة الآن، من أجل الحصول على خدمات رمضان، وفي حالة الفشل في ضمه نهائيا، سيعمل مسئولو النادي على الاستعانة بجهوده حتى ختام البطولة الإفريقية.
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