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مجلس الشيوخ مش ترفيهي.. قمحة: حققنا السلطة التشريعية كما يجب أن تكون

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:06 م
أحمد ناجي قمحة، رئيس
أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية
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فرح علاء الخولي
قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن المصريين يجب أن يتفهموا أن دعم الدولة واجب وطني، وأن كل الاستحقاقات التي حصل عليها المواطن المصري كانت من حقه ومنها الاستحقاق في التصويت على الدستور.

وتابع قمحة، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن التعديلات الدستورية الأخيرة نصت على أن يكون هناك غرفتان للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لافتًا ألى أن تجربة مجلس الشيوخ هي تجرية دولية وموجودة في دول مختلفة وكانت موجودة بالفعل في الدولة المصرية قبل ثورة 2011.

وأضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن صنع القرارات والقوانين يتطلب الدعم الكامل من السلطة التشريعية للدولة، مشيرًا الى أن تجربة مجلس النواب خلال الـ 5 سنوات الماضية لقت نجاحا وصدى طيبا لتحقيقه مهامه بشكل كامل وليس فقط لمجرد الشكل التشريعي.

وأكد أن مجلس الشيوخ ليس ترفيهيا وإنما لحياة تشريعية كاملة، لافتًا إلى أن هذا المجلس سيتم من خلاله تعميق الممارسة الديمقراطية والأبعاد الاجتماعية التي لا بد أن تراعى في صياغة القوانين وغيرها من القرارات والاتفاقيات.

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