بعد تشغيلها 24 ساعة.. أبرز 10 معلومات عن مشروع انفاق قناة السويس الجديدة

بدأ العمل بتشغيل مجموعة أنفاق القناة (تحيا مصر بالإسماعيلية و٣ يوليو ببورسعيد)، على مدار ٢٤ ساعة، بداية من اليوم الأحد.





وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن التشغيل سوف يتوقف بشكل جزئي أيام السبت والأحد والاثنين لمدة ٦ ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.





وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتي القناة وخدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.





ويرصد صدى البلد، أهم ١٠ معلومات عن أنفاق قناة السويس الجديدة:

1. تربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس.

2. تستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 10 دقيقة.

3. السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا تحت رقابة الرادار ويتضمن النفقان حارتين للسيارات في كل اتجاه.

4. يبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 مترًا وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا.

5. يوجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا، ويوجد بكل غرفة طوارئ سلم للأفراد يصل إلى أسفل النفق، كما يوجد بكل نفق ممرات للطوارئ وصدادات خرسانية بجانبي.

6. تم ربط نفقي قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان.

7. جرى إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية، بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 2500 مهندس وفنى وعامل مصري بداية في يوليو 2016 حتى 2019، وتعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلي والقاري، وتنقل سيناء لأفاق رحبة اقتصاديًا واجتماعيًا.

8. تبدأ رحلة العبور عبر الأنفاق من الإسماعيلية إلى سيناء من المنطقة الأمنية خارج النفق والتى تحتوى على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه بإجمالى 20 نقطة فى الاتجاهين من وإلى سيناء، حيث يتم بها إجراءات التفتيش لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية.

9. خصصت إدارة أنفاق قناة السويس 4 نقاط في كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكي و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتي تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.

10. نفذتها 4 شركات مصرية، واستطاعت الانتهاء من الأنفاق خلال 3 سنوات بالرغم من تحديد دراسات الجدوى 5 سنوات.