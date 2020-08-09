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ديني

هل يجوز أداء الصلاة بمجرد بدء الأذان؟.. دار الإفتاء تجيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:33 م
هل يجوز الصلاة مع
هل يجوز الصلاة مع بدء الأذان؟.. دار الإفتاء توضح
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يارا زكريا
" هل يجوز بدء الصلاة قبل انتهاء الأذان؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصلاة يبدأ منذ بدء الأذان، ومنذ هذا الوقت يجوز أداء الصلاة؛ لأنه قد بدء وقتها، وليس شرطًا الانتظار لانتهاء المؤذن من الأذان.

وأضاف « شلبي» أن الأولى والأفضل للمصلي الانتظار حتي ينتهي المؤذن، ويدعو بالدعاء الوارد عقبه حتي تحل عليه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومن ثم يؤدي الصلاة

وأوضح أـمين الفتوى أنه إذا كانت هناك ضرورة شديدة تستدعي أداء الصلاة على الفور، وعدم تحمل وقت الانتهاء من الأذان؛ يؤدي الصلاة وتكون صحيحة ولا شيء عليه. 


وفي وقت سابق، حدد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف 3 أوقات منهي فيها عن الصلاة إلا إذا كانت بسبب، معلقًا: « يستثني من ذلك الصلوات ذات السبب».

ونبه «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن أول هذه المواقيت يكون من: بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة.

وتابع مجمع البحوث بالأزهر أن ثاني المواقيت المنهي فيها عن الصلاة: من قبل أذان الظهر بعشر دقائق إلى ما بعد أذان الظهر، وثالث المواقيت: من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.   


و بين الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، أن سجود السهو قد شُرِعَ لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة. 

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال (ما حكم من نسي ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير؟)، أن مجرد السهو أو السرحان مع عدم نسيان شيء من سنن أو أركان الصلاة لا يبطل الصلاة ولا شيء على المسلم فيه، لكنه لا شك ينقص من ثواب الصلاة ومن أجرها، وعلى المصلي أن يستحضر عظمة الله تعالى، ويعلم أنه واقف بين يديه عز وجل، وأن يفكر في الصلاة وما يقرؤه من قرآن، أو فيما يسمعه من الإمام. 

وأشار المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إلى أن من نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها وهو في التشهد، فإن عليه أن يقوم ليأتي بالركعة الناقصة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولا يجوز لمن علم أن عليه ركعة ناقصة أن يسلم من صلاته قبل تمامها، سواء سجد للسهو قبل السلام أم لا، لأن سجود السهو لا يجبر الإخلال بالأركان.


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