هل يجوز أداء الصلاة بمجرد بدء الأذان؟.. دار الإفتاء تجيب

منذ هذا الوقت يجوز أداء الصلاة؛ لأنه قد بدء وقتها، وليس شرطًا الانتظار لانتهاء المؤذن من الأذان.

منهي فيها عن الصلاة إلا إذا كانت بسبب، معلقًا: « يستثني من ذلك الصلوات ذات السبب».

وفي وقت سابق، حدد

يكون من: بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة.

وتابع مجمع البحوث بالأزهر أن

المنهي فيها عن الصلاة: من قبل أذان الظهر بعشر دقائق إلى ما بعد أذان الظهر، و

: من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.