AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على فرج حارس طنطا: لم أعتزل كرة القدم وخلافاتى مع أيمن المزين .. وأريد إنهاء التعاقد بالتراضي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:53 م
علي فرج وأيمن المزين
علي فرج وأيمن المزين
Advertisements
حسام الحارتي
هو أحد القوائم الأساسية بالفريق الأول لكر القدم بنادي طنطا والذي استطاع أن يقود فريقه إلى تحقيق المكاسب في العديد من اللقاءات منذ الصعود للدوري المصري.
وأصبح على فرج حارس نادي طنطا حديث الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية عقب مغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية قبل خوض مباريات الدوري رغبة منه في إنهاء تعاقده مع أبناء السيد البدوي عكس ما تردد حول رحيله بسبب رغبته في الاعتزال حسب تأكيد أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا.

 موقع صدى البلد حاور على فرج حارس نادي طنطا لمعرفة الحقيقة وأسباب مغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية:-
ما سبب مغادرتك معسكر الفريق بالإسكندرية؟ 
 سبب مغادرة معسكر الفريق الأول بالإسكندرية الخلاف مع أيمن المزين المدير الفني للفريق ،مشيرا إلي معرفة مجلس إدارة نادي طنطا كافة الأحداث منذ حدوثها.
 
هل قررت الاعتزال كما أكد أيمن المزين؟
كافة الأخبار التي تردد حول اعتزالي كرة القدم نهائيا غير صحيحة ولكنها مبرر لمسئولي نادي طنطا وعلى رأسهم أيمن المزين المدير الفني وكافة الأقاويل التي تردد تأتى تحت شعار "تبرير موقف".

ما سبب لجوء أيمن المزين لإشاعة قرار اعتزال؟ .

تفاجأت بحديث وسائل الإعلام الرياضية عن اعتزالي كرة القدم ولكن لم أفكر حتى الآن في الاعتزال وساخوض تجربة جديدة عقب انتهاء تجربة نادي طنطا.

هل طالبت مجلس إدارة نادي طنطا بإنهاء التعاقد بالتراضي؟ .

بالفعل أبلغت مجلس نادي إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي برغبتي في إنهاء التعاقد مع الفريق بالتراضي، نظرا لتواجد موسمين في عقدي مع الفريق و أرغب في الرحيل بسبب الخلافات مع أيمن المزين .

هل تم الاتفاق مع أحد الأندية بعد الرحيل عن طنطا.

لدي العديد من العروض ولكن لم اتفق مع أحد احتراما لنادي طنطا ولحين معرفة الموقف النهائي بشأن رحيلي عن الفريق .

ما أسباب الخلافات مع المدير الفني .

أرفض الحديث عن الخلافات احتراما لمجلس إدارة نادي طنطا رغم معرفتهم بكافة الأحداث ولكن أرفض الحديث عن كافة التفاصيل التي حدثت داخل المعسكر .

في حالة رفض مسئولي طنطا إنهاء التعاقد هل من الممكن العودة لصفوف الفريق من جديد؟ 

لا أعلم .. ولكن الوسيط المتواجد بين الطرفين هو الذي يحدد موقفي في حالة رفض مسئولي طنطا أرغب فى إنهاء التعاقد بالتراضي ولكن من الصعب العودة مجددا تحت قيادة أيمن المزين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طنطا: الاحتكاك بين اللاعبين سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

رسميا.. طنطا يفسخ تعاقده مع تاديو لوانجا وماريو بيرنارد

طنطا يفسخ تعاقده مع الثنائي بيرنارد ولوانجا قبل استئناف الدوري

فحص كورونا .. سلبية نتيجة المسحة الرابعة للاعبي طنطا

طنطا يطالب اتحاد الكرة بنقل مبارياته إلى الإسكندرية

أيمن المزين: طنطا سيخوض ودية جديدة لتصحيح المسار

ترشيحاتنا

بسبب الإهمال.. الموت يفجع الفنانة ريم البارودى

مسؤول لبناني لـ صدى البلد: الحكومة اللبنانية رفضت مساعدات دولتين عربيتين

العربية: السودان يعلن مقاطعة مفاوضات سد النهضة غدا بسبب تعنت إثيوبيا

خالد بيبو يعتذر عن عدم الاستمرار في العمل بلجنة التخطيط بالأهلي

وجود شبهة الكيدية.. النواب يكشف سبب رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور

إصابة طارق العشري مدرب المصري بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد حياتك.. خطورة تناول الفيتامينات والأدوية المناعية دون استشارة الطبيب

بـ الأبيض المكشوف.. أسما شريف منير بإطلالة صيفية جذابة

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة