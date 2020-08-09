على فرج حارس طنطا: لم أعتزل كرة القدم وخلافاتى مع أيمن المزين .. وأريد إنهاء التعاقد بالتراضي

تحقيق المكاسب في العديد من اللقاءات منذ الصعود للدوري المصري.

هو أحد القوائم الأساسية بالفريق الأول لكر القدم بنادي

وأصبح على فرج حارس نادي طنطا حديث الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية عقب مغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية قبل خوض مباريات الدوري رغبة منه في إنهاء تعاقده مع أبناء السيد البدوي عكس ما تردد حول رحيله بسبب رغبته في الاعتزال حسب تأكيد أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا.





موقع صدى البلد حاور على فرج حارس نادي طنطا لمعرفة الحقيقة وأسباب مغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية:-

ما سبب مغادرتك معسكر الفريق بالإسكندرية؟

سبب مغادرة معسكر الفريق الأول بالإسكندرية الخلاف مع أيمن المزين المدير الفني للفريق ،مشيرا إلي معرفة مجلس إدارة نادي طنطا كافة الأحداث منذ حدوثها.

هل قررت الاعتزال كما أكد أيمن المزين؟

كافة الأخبار التي تردد حول اعتزالي كرة القدم نهائيا غير صحيحة ولكنها مبرر لمسئولي نادي طنطا وعلى رأسهم أيمن المزين المدير الفني وكافة الأقاويل التي تردد تأتى تحت شعار "تبرير موقف".





ما سبب لجوء أيمن المزين لإشاعة قرار اعتزال؟ .





تفاجأت بحديث وسائل الإعلام الرياضية عن اعتزالي كرة القدم ولكن لم أفكر حتى الآن في الاعتزال وساخوض تجربة جديدة عقب انتهاء تجربة نادي طنطا.





هل طالبت مجلس إدارة نادي طنطا بإنهاء التعاقد بالتراضي؟ .





بالفعل أبلغت مجلس نادي إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي برغبتي في إنهاء التعاقد مع الفريق بالتراضي، نظرا لتواجد موسمين في عقدي مع الفريق و أرغب في الرحيل بسبب الخلافات مع أيمن المزين .





هل تم الاتفاق مع أحد الأندية بعد الرحيل عن طنطا.





لدي العديد من العروض ولكن لم اتفق مع أحد احتراما لنادي طنطا ولحين معرفة الموقف النهائي بشأن رحيلي عن الفريق .





ما أسباب الخلافات مع المدير الفني .





أرفض الحديث عن الخلافات احتراما لمجلس إدارة نادي طنطا رغم معرفتهم بكافة الأحداث ولكن أرفض الحديث عن كافة التفاصيل التي حدثت داخل المعسكر .





في حالة رفض مسئولي طنطا إنهاء التعاقد هل من الممكن العودة لصفوف الفريق من جديد؟



