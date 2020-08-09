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فن

بالأحمر .. ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ليلي بفستان أحمر مكشوف الذراعين أبرز أنوثتها ،كما إعتمدت مكياچ بالألوان الترابية وتركت شعرها مسدولًا على كتفيها .

يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020 مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
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