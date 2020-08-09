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رياضة

لا نكافئ أحدا على إهماله.. اتحاد الكرة يوضح لماذا رفض تأجيل مباريات المصري عقب إصابة 12 لاعبا بـ كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:12 م
طارق العشري أثناء
طارق العشري أثناء إجراء المسحة الطبية
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قسم الرياضة
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم سبب قرار رفض تأجيل لقاء المصري وحرس الحدود رغم ظهور 12 حالة إيجابية في صفوف الفريق المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية أن قرار رفض طلب المصري جاء لأسباب كثيرة خصوصا أن إهمال مسئولي النادي المصري تسبب في إصابة العديد من اللاعبين.

وتابع: "تقصير وإهمال النادي المصري سبب زيادة الإصابات ولا يجب أن نكافئ أحد على إهماله".

واوصل: "النادي المصري قام بإجراء مسحة طبية قبل خوض المباراة بـ 48 ساعة وكانت جميع النتائج سلبية".

وأكد أن نادي الزمالك قام بإجراء مسحة طبية للاعبين وجاءت جميعها سلبية للاعبين مشيدا بمسئولي القلعة البيضاء للحفاظ على اللاعبين ".

وأوضح ان تأجيل مباريات النادي المصري سيضر جدول الدوري نظرا لتأجيل الفرق المنافسة للفريق البورسعيدي.
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