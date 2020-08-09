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أخبار العالم

فرنسا: تلقينا تعهدات بقيمة 253 مليون يورو لمساعدة لبنان على المدى القصير

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن فرنسا تلقت تعهدات بقيمة 253 مليون يورو لمساعدة لبنان على المدى القصير.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال مشاركته بمؤتمر الداعمين للبنان، عن استعداد بلاده لتقديم كل ما يمكن لمنع حدوث فوضى في لبنان، مؤكدا على ضرورة عمل السلطات اللبنانية لإصلاحات تلبي حاجات الشعب.

وأضاف "الوضع في لبنان يتطلب إصلاحات وسيكون هناك تدقيق من قبل البنك الوطني".

وتابع ماكرون "سنقدم ما لدينا حتى لا تكون هناك فوضى في لبنان".

وأعلن الرئيس الفرنسي أن "المساعدات التي سيتم تقديمها إلى لبنان ستكون مستقلة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.
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