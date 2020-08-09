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رياضة

توماس مولر نجم بايرن ميونخ لـ ميسي: ليفاندوفسكي مستعد للرد عليك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تأهل نادي برشلونة إلى دور ربع النهائي من النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على حساب نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو، دون حضور جماهيري، ضمن منافسات إياب دور الـ16.

وتسلح البرسا بأفضليته حسابيًا، بعد أن تفوق في مباراة الذهاب على ملعب سان باولو، بالتعادل إيجابيًا بهدف لمثله، ما يعني أن خروجه من قمة كامب نو بالتعادل السلبي دون أهداف، يمنحه بطاقة ربع النهائي، رغم ذلك، انتصر رفاق ليونيل ميسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة.

ويستعد برشلونة لملاقاة خصمه بايرن ميونيخ في مباراة تقام على ملعب محايد بالعاصمة البرتغالية لشبونة، الجمعة القادم، ضمن منافسات ربع نهائي أبطال أوروبا.

فيما قدم النادي البافاري وجبة كروية دسمة أمام منافسه تشيلسي، بعدما تغلب عليه ذهابًا بثلاثية نظيفة، وإيابًا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراتين ساهم خلالها روبرت ليفاندوفيسكي في كل الأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وتحدث المخضرم توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، بشأن مواجهة ميسي، بقوله: "برشلونة لديه بعض المشاكل، لكن أي شيء يمكنه أن يحدث في مباريات خروج المغلوب".

وأتم: "لعب ميسي بشكل جيد ضد نابولي، ولكن، الأمر متروك أمام ليفاندوفيسكي، للرد على هذا، الجمعة المقبل".
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