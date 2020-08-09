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فؤاد السنيورة: الحكومة اللبنانية انتهت.. وتعيش الآن على التنفس الصناعي |فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:39 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
وجه فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، الشكر إلى مصر لمساندتها للبنان، مشيرا إلى أن هناك أسبابا عدة أدت إلى وصول لبنان إلى هذا الحال، أبرزها الحروب الإسرائيلية، وأيضًا التدخلات الإقليمية، والإدارة السيئة.

وأكد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الحكومة الحالية بلبنان انتهت، وتعيش بـ "التنفس الصناعى".

وعلق "السنيورة" على مطالبة 44 ألف لبنانى بعودة الاحتلال الفرنسي، قائلا "إنه من مظاهر الغضب، فهناك غضب كبير وبالتالى قيل هذا الكلام بطريقة غير مسئولة، ولا تمثل لبنان".

وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن التدخلات والحروب الإسرائيلية هى سبب تدهور الحال بلبنان، لافتًا إلى أن هناك تراجعا فى النمو الاقتصادى بشكل كبير، وتراجع ميزان المدفوعات والعجز المستمر، كما أن أغراض الوصول إلى السلطة أدت إلى نوع من الخلل.

وأضاف أن الانتخابات اللبنانية تقوم على القانون الانتخابي وليس الدستور لأن الدستور لا يمكن تعديله عكس القانون.

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