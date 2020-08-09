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مصمم على أحدث التكنولوجيات العالمية.. شاهد نيفين جامع تكشف مميزات مصنع الغزل والنسيج بالروبيكي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:16 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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عادل نصار
كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، تفاصيل ومميزات جديدة بشأن مصنع الغزل والنسيج بالروبيكي. 

وقالت الدكتورة نيفين جامع، خلال لقائها على فضائية "ten"، اليوم الأحد، إن هذا المصنع متميز جدًا، وتم تصميمه وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، وبه آلات ومعدات على أحدث نسق للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وتابعت انه بعد المصنع نقطة مضيئة في الصناعة المصرية، وفخر للمصريين، معقبة: "نفتخر دائما بالمنتج المكتوب عليه صنع في مصر". 

وأكدت أن مصر كانت متميزة في صناعة الغزل والنسيج على مدى سنوات طويلة، ومرت بمراحل كثيرة به، وحدث بعض التباطؤ لهذه الصناعة، فبدأ وزير قطاع الأعمال في العمل على هيكلة شركات الغزل والنسيج، ومحاولة الاستفادة من الخبرات والقدرات الموجودة.

وأشارت إلى أن هناك استراتيجية للتطوير يشارك بها كثير من الوزارات والهيئات بهدف تطوير هذه الصناعة، موضحة أن التطوير بدأ بمنظومة تجارة القطن ثم المحال.
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