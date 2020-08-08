أخبار التوك شو| هيفاء وهبي تكشف تفاصيل انفجار بيروت.. الوطنية للانتخابات تحذر من عدم المشاركة في التصويت بـ مجلس الشيوخ.. وكمال أبو رية يحكي ذكرياته مع عيد الأضحى

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

نانسي صلاح تكشف حقيقة إصابتها في انفجار"مرفأ بيروت"| فيديو

كشفت الفنانة نانسي صلاح حقيقة إصابتها بسبب انفجار "مرفأ بيروت" الذي وقع الثلاثاء الماضي في لبنان.

هيفاء وهبي عن انفجار بيروت: شغل بني أدمين.. ونفسنا في رئيس زي السيسي

عبر الفنانة هيفاء وهبي، عن صدمتها من انفجار مرفأ بيروت والذي وقع منذ أيام.

كنت باخد عيدية 5 قروش.. كمال أبو رية يحكي عن ذكرياته في عيد الأضحى.. فيديو

كشف الممثل كمال أبو رية، عن ذكرياته مع عيد الأضحى، قائلا: "أنا كنت من بلد ريفية في محافظة دمياط، وعشت فيها طفولتي".







مفتى الديار: من انتوى الحج هذا العام ومنعته جائحة فيروس كورونا له ثواب أداء الفريضة

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، موقف من أراد الحج هذا العام ولكن انتشار فيروس كورونا منعه من ذلك.







الباز: وسام احترام وتقدير لوزير التعليم.. وأطالب نقابة الأطباء بالاعتذار له.. فيديو

قدم الإعلامي محمد الباز، وسام الاحترام والتقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لأنه احدث نقله في أسلوب التعليم، على حد وصفه.







بمشاركة الحكومة.. محلية البرلمان تدرس الأثر التشريعي لقانون المخالفات الخميس

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس الأثر التشريعي لقانون المخالفات الخميس المقبل داخل أروقة البرلمان في وجود ممثلين عن الحكومة.







قللت من الكارثة.. محلل سياسي لبناني: اكتشاف سرقة جزء من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت

قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى اللبنانى، محمد صالح الرز، إن مصر طوال تاريخها الحديث، لم تتخل عن لبنان في أى أزمة من أزماته منذ استقلاله.







بعد تقرير فوكس نيوز .. خبير: أوروبا ستتحرك بشكل رسمي تجاه قطر

قال الكاتب والخبير السياسي محمد عز الدين، إن ما تم الكشف عنه في تقرير "فوكس نيوز" حول تمويل قطر لحزب الله اللبناني، وعرضها رشوة لإخفاء تورطها معهم، يعتبر إضافة جديدة لسلسلة من الفضائح القطرية في مجال تهديد الأمن ودعم الإرهاب بأشكاله المتعددة عبر سنوات طويلة.

سمير فرج: تركيا تختنق.. وأردوغان هيتجنن بعد ترسيم مصر للحدود مع اليونان

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أهمية اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية فتح الطريق لدخول الشركات الاجنبية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، ولولا هذه الاتفاقيات المعترف بها في الأمم المتحدة؛ لما دخلت شركات مثل "إيني" وغيرها للتنقيب في حدود مصر.







لا مساعدات للفاسدين| أستاذ علاقات دولية: ماكرون وجه رسالة واضحة إلى لبنان

قال الدكتور خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية، إن كل العرب يحبون بيروت ويحزنون لما يحدث بلبنان.

ندرس جديا توقيع الغرامة .. الوطنية للانتخابات تحذر من عدم المشاركة في التصويت

حذر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، من يحق له التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة من العزوف عن المشاركة.

شاهد| أضرار كورونا على سوق التجارة العالمية

عرضت قناة الغد الفضائية تقريرا عن أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.







حسن نصر الله: إذا كان الجيش اللبناني موثوق فيه فليتولى التحقيق بالانفجار

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه إذا كانت مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة موثوقة فيها من كل اللبنانيين وكل الزاعمات السياسية تفضلوا كلفوا الجيش اللبناني واعملوا تحقيق مشترك."

كمال أبو رية يكشف قصة ضرب أحمد عبد العزيز له بقسوة

كشف الفنان كمال أبو رية عن قصة حب عزمى وأشجان، التى قدمها مع الفنانة فيفى عبده، فى مسلسل "طائر الحب".