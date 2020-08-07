قللت من الكارثة.. محلل سياسي لبناني: اكتشاف سرقة جزء من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت

قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى اللبنانى، محمد صالح الرز، إن مصر طوال تاريخها الحديث، لم تتخل عن لبنان في أى أزمة من أزماته منذ استقلاله.
وأضاف الرز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامي، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر هي أم العرب، وحاضنة العرب، وهى الأساس والدرع المتين لكل عربي شريف.
وأوضح الكاتب اللبناني، أن التحقيقات ستكشف حجم الفساد والمؤامرة على لبنان، حيث إن حجم نترات الأمونيوم التى انفجرت في مرفأ بيروت، تم سرقة جزء منها في السابق، حيث تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، مبينا: "ولو انفجرت بالكامل؛ لدمرت بيروت بالكامل، ولكن ما تبقى منها دمر نصف لبنان، وهناك احتمال آخر بأن ما حدث عملية إرهابية في بيروت".