قللت من الكارثة.. محلل سياسي لبناني: اكتشاف سرقة جزء من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت

قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى اللبنانى، محمد صالح الرز، إن مصر طوال تاريخها الحديث، لم تتخل عن لبنان في أى أزمة من أزماته منذ استقلاله.





، وحاضنة العرب ، وهى الأساس والدرع المتين لكل عربي شريف. وأضاف الرز ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامي، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر هي أم العرب



