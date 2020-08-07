بعد تقرير فوكس نيوز .. خبير: أوروبا ستتحرك بشكل رسمي تجاه قطر

قال الكاتب والخبير السياسي محمد عز الدين، إن ما تم الكشف عنه في تقرير "فوكس نيوز" حول تمويل قطر لحزب الله اللبناني، وعرضها رشوة لإخفاء تورطها معهم، يعتبر إضافة جديدة لسلسلة من الفضائح القطرية في مجال تهديد الأمن ودعم الإرهاب بأشكاله المتعددة عبر سنوات طويلة.





وتابع عز الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن كل ما يتعلق بالإرهاب نجد قطر تتعاون معه وتتحالف معه وتشكل غطاءً لتمويلات مشبوهة عن طريق جمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وعبر الحقائب الدبلوماسية وتقديم الرشاوي.





وأوضح: "ما كشفت عنه الشبكة يمثل حقيقة مفزعة، حيث إن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي معرضون في قطر لمخاطر عديدة".





ونوه إلى أنه "سيكون هناك تحرك أوروبي على المستوى الرسمي، ولكن التحرك الأمريكي لن يكون قويًا ضد قطر، خاصة وأن النظام القطري يدفع أموالًا طائلة للتأثير على جهات الدعم الأمريكي، لإخفاء جرائمه".