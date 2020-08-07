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لا مساعدات للفاسدين| أستاذ علاقات دولية: ماكرون وجه رسالة واضحة إلى لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:02 م
ماكرون
ماكرون
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد العزي إستاذ العلاقات الدولية، إن كل العرب يحبون بيروت ويحزنون لما يحدث بلبنان.


وأكد العزي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه رسالة واضحة، مضمونها لا مساعدات للفاسدين".


وأكمل:" ماكرون وجه رسالة للشعب مضمونها ساعدوا أنفسكم حتي تستطيع الدول الأوربية مساعدتكم،  وهو ما يعني أن اى دولة تقدم مساعدات لا تقدمها لحكومة فاسدة".


وأردف العزي :" الرئيس الفرنسي أوضح للشعب اللبناني أن انتفاضتهم ضد الفساد هي التي ستجلب لهم المساعدات والدعم الدولى".
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