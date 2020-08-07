لا مساعدات للفاسدين| أستاذ علاقات دولية: ماكرون وجه رسالة واضحة إلى لبنان

قال الدكتور خالد العزي إستاذ العلاقات الدولية، إن كل العرب يحبون بيروت ويحزنون لما يحدث بلبنان.









وأكد العزي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه رسالة واضحة، مضمونها لا مساعدات للفاسدين".









وأكمل:" ماكرون وجه رسالة للشعب مضمونها ساعدوا أنفسكم حتي تستطيع الدول الأوربية مساعدتكم، وهو ما يعني أن اى دولة تقدم مساعدات لا تقدمها لحكومة فاسدة".







