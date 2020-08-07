ندرس جديا توقيع الغرامة .. الوطنية للانتخابات تحذر من عدم المشاركة في التصويت





وأكد لاشين إبراهيم خلال تصريحات مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدرس جديا، توقيع الغرامة التي نص عليها القانون لم يتخلف عن التصويت فى انتخابات الشيوخ.





ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع من يحق له التصويت، المشاركة في الاستحقاق الدستوري"انتخابات الشيوخ"، معاقبا:" التواجد بكثافة أمام اللجان رسالة هامة للمجتمع الدولى وعى المواطن المصرى، ودوره في ترسيخ الديمقراطية.

حذر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، من يحق له التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة من العزوف عن المشاركة.