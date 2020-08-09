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فن

أشرف عبد الباقي: أشكر الجمهور اللي نورنا في صباحية مباركة.. شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:43 م
اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي
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مصطفى كرم
شارك الفنان أشرف عبد الباقي جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس مسرحية صباحية مباركة.

وعلق اشرف عبد الباقي على الصورة قائلا: "شكرًا لجمهورنا الجميل اللي نورنا في اول عروض مسرحية "صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود افعالكم فتحنا ايام ١٣، ١٤ و١٥ اغسطس علي مسرح جراند نايل تاورز".

بدأ علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من الخميس الماضي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 


مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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