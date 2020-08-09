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أخبار البلد

وزير الري يترأس اجتماعا لمتابعة الموقف المائي والفيضان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان والإجراءات التى يتخذها من أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع الوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى2020-2021 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

ووجه الدكتور عبد العاطي، باتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه المخزنة ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيضان يحتمل أن يكون أعلى من المتوسط ولكنه من المُبكر الحكم على حجم الفيضان ، إلا أن الوارد خلال أغسطس و سبتمبر سوف يعطى مؤشرًا جيدًا عن حالة الفيضان بالإضافة الى أن الوارد من المياه أعلى من نظيره عن نفس الفترة العام الماضي.

الى جانب أن مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتُشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من ( 9 إلى 11) أغسطس 2020 إلى ارتفاع معدل سقوط الأمطار وقد تتعدى 40 مم في مناطق كثيرة بالسودان وإثيوبيا.

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