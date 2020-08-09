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أسامة هيكل يكشف حقيقة ديون ماسبيرو بسبب خسائر مدينة الإنتاج الإعلامي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:35 م
أسامة هيكل وزير الإعلام
أسامة هيكل وزير الإعلام
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عادل نصار
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن مدينة الإنتاج الإعلامي مقامة على ٢ مليون متر مربع وفي جهات مشاركة فيها من قبل بعض البنوك، ورأس مال المدينة كله ١،٨ مليار جنية. 

وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي اسامة كمال، مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، أن المدينة كانت مديونة وتم سداد الديون بالكامل والمدينة قائمة بذاتها وتصرف على نفسها، ومشاكلها المالية انتهت تماما. 

وتابع أسامة هيكل وزير الإعلام، أنها مؤسسة اقتصادية وتتوقع أرباح بالملايين ومن المتوقع ان تزيد خلال السنوات القادمة وما يقال ان ماسبيرو مديون بسبب مدينة الإنتاج الاعلامي غير صحيح على الإطلاق.

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