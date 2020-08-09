تعرف على خطوات التسجيل باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 ، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .









حيث بدئت الاختبارت يوم السبت الموافق 8/8/2020 و من المقرر ان تستمى حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب .













وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات .













وينشر صدى البلد للطلاب خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بفنون جميلة حلوان للعام الجامعى 2020 -2021





1- على الطالب تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التابع لوزارة التعليم العالى التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

















2- ملئ كافة البيانات الموجودة على استمارة الموقع و الحصول على كود الدفع الالكترونى لرسوم الاختبارات





3- التوجه الى موقع جامعة حلوان لاختبارت القدرات و تسجيل الدخول بأستخدام بطاقة الرقم القومى و ملئ كافة البيانات الموجودة بالموقع و يمكن الدخول على موقع جامعة حلوان عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/kodrat





4- التوجه لاى من الخدمات ال9 الالكترونية لسداد مصروفات الاختبارات و التى قدرها 400 جنيه ، و تشمل هذه الخدمات الالكترونية للسداد " البريد المصرى ، فورى ، مصارى ، البنوك ، ايجى باى ، امان ، سداد ، سمارت ، وقتى " .









5- الدخول على الموقع مرة اخرى لتأكيد سداد المصروفات ويجب على الطالب الاحتفاظ برقم ايصال السداد و الايصال نفسه .



