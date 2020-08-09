البرلمان يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: واجب وطني نص عليه الدستور.. ويؤكدون: يعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية

برلمانى: استعداد كامل للدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ
فقيه دستوري: أتوقع توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ مستقبلا
قيادي بمستقبل وطن: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني.. وعلى المواطنين اختيار الأفضل
برلماني يدعو جموع الشعب المصرى للمشاركة في انتخابات الشيوخ
فرج عامر: استعدادات خاصة لأعضاء سموحة لتسهيل المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ المصري، للمصريين بالخارج، وستستمر على مدار يومين، 9 و 10. المجلس الذي عاد وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، بعد أن أوقف دستور 2014 العمل به.
وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة توجه جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بدوره مهم جدا وحيوي فإن هناك ملفات عديدة تحتاج الى مزيد من الدراسات تهتم بكافة الملفات الاقتصادية والمصرية ووجود مجلس الشيوخ يضمن ذلك الأمر.
قال يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك احتياجا كبيرا لوجود غرفة ثانية للبرلمان مكونة من خبراء وحكماء قادرين على مراجعة وتقديم الرأي فى اهم وابرز القوانين التى تخدم المجتمع المصرى.
وأكد "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة توجه جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بدوره مهم جدا وحيوي فإن هناك ملفات عديدة تحتاج الى مزيد من الدراسات تهتم بكافة الملفات الاقتصادية والمصرية ووجود مجلس الشيوخ يضمن ذلك الأمر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تسير نحو حياة ديمقراطية سليمة بإنشاء مجلس شيوخ جديد بعد الغاء القديم الذي سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة.
وتابع النائب حديثة:" هناك استعداد كامل لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ من خلال اتخاذ الاجراءات الاحترازية والاجرائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد".
ودعا محمد بدراوي عضو مجلس النواب، و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، جموع الشعب المصرى للمشاركة الجادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، معقبًا:" لها اهمية كبيرة فى ثراء الحياة النيابية".
وأكد "بدراوى"، لـ"صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ متوقف منذ سنوات عديدة ولكن بعد تعديل الدستور أصبح وجود مجلس الشيوخ ضرورة لاستكمال مسيرة المجالس النيابية، لافتًا الى أن المجلس سيقوم بدوره فى مناقشة القوانين المكملة للدستور.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مجلس الشيوخ أيضا يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كما أنه يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وأكد "محمد بدراوى"، أن جميع المحافظين حول الجمهورية ووزارة الصحة سوف يتابعون سير العملية الانتخابية ومدى توفير الإجراءات الاحترازية فهى ستكون مسؤولية مباشرة من السلطة التنفيذية والقيادات الصحية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد.
كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الحزب يدعم بقوة القائمة الوطنية من أجل مصر التى من ضمن احزابها حزب الحركة الوطنية، مشيرًا الى أن الحزب يقوم أيضا بدعم مرشحيه فى الانتخابات من خلال البرامج التلفزيونية واللافتات.
قال الدكتور جبريل، الفقيه الدستوري، إن عودة مجلس الشورى تحت المسمى الجديد له "مجلس الشيوخ"، يمثل أهمية كبيرة في دعم الحياة النيابية في مصر، مشيرًا إلى أن الاختصاصات التي أوكلت إلى المجلس كبداية جيدة، ويمكن توسيع تلك الاختصاصات ليكون غرفة تشريعية ثانية إلى جانب البرلمان ويشترك في التشريع، وألا يكون رأيه استشاريًا فقط.
وأضاف الدكتور جمال جبريل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ وفقًا للاختصاصات الحالية، هو أقرب لأن يكون مجلس حكماء، ومستقبلًا، قد يشهد توسعًا في الاختصاصات، ليكون مثل مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يشارك الكونجرس في التشريع.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن وجود مجلس الشيوخ سوف يسهم في سن التشريعات بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن عدم دستورية قانون واحد فقط يكلف الدولة أموالا كثيرة للغاية وله انعكاسات سلبية كبيرة، وبالتالي فإن وجود مجلس الشيوخ سوف يدعم سن التشريعيات بطريقة صحيحة أكبر، وذلك من خلال إبداء الرأي فيها.
وانطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج وتستمر إلى غدا، وذلك عن طريق التصويت عبر البريد السريع او المستعجل. كما تجرى الانتخابات يومي 11 و 12 أغسطسط الجاري بالداخل.
كما، أكد سعيد هندي، أمين أمانة دار السلام بحزب مستقبل وطن، فى محافظة القاهرة، أهمية مشاركة مختلف طوائف الشعب المصرى في إنتخابات مجلس الشيوخ، داعيا المواطنين للنزول والمشاركة وإختيار الأفضل من وجهة نظرهم.
وقال "هندى"، أن المشاركة فى حد ذاتها، هي أمر هام، وتعد واجبا وطنيا نص عليه الدستور، لا يقل عن دور الجندى في المعركة أو الطبيب في علاج المرضى أو الفلاح في زراعة الأرض أو العامل في مجالات الإنتاج، متابعا، كلها أدوار وطنية تكمل مسيرة التنمية والنهوض بالدولة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح إن المشاركة في الانتخابات من شأنها استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي تعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية، لاسيما في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أن كلما كان هناك تماسكا في الجبهة الداخلية بالبلاد كلما استطاعت القيادة السياسية مواجهة أي تحديات خارجية تستهدف أمن وإستقرار البلاد.
وتابع أمين قسم دار السلام بحزب مستقبل وطن، أن اختيارات المواطنين في الانتخابات، سينتج عنها شكل مجلس الشيوخ، ومدى فعاليته في القيام بمهامه واختصاصاته، ما يتطلب من المواطنين عدم التهاون باختياراتهم او أصواتهم، فكل صوت انتخابى له وزنه وتأثيره في أي انتخابات، ويترتب عليه نتائج الانتخابات وآثارها.
وأكد أهمية مجلس الشيوخ الذي يمثل خط جديد للدفاع عن الدولة واستكمال لخطواتها نحو تحقيق كافة الحقوق الدستورية في مختلف المجالات، لاسيما وانه يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، و كل ما يتعلق بالحقوق والوجبات والحريات، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة لـ”مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور، كما يلزم أخذ رأيه، في أي احمد بإجراء تعديلات دستورية.
ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أهمية مشاركة مختلف الشعب المصرى في إنتخابات مجلس الشيوخ، داعيا المواطنين للنزول والمشاركة وإختيار الأفضل من وجهة نظرهم.
وقال الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان المشاركة فى حد ذاتها، أمر هام، فهى واجب وطنى نص عليه الدستور، لايقل عن دور الجندى في المعركة أو الطبيب في علاج المرضى أو الفلاح في زراعة الأرض أو العامل في مجالات الإنتاج، متابعا، كلها أدوار وطنية تكمل مسيرة التنمية والنهوض بالدولة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح ان المشاركة في الانتخابات من شأنها استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي تعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية، لاسيما في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أن كلما كان هناك تماسكا في الجبهة الداخلية بالبلاد كلما استطاعت القيادة السياسية مواجهة أي تحديات خارجية تستهدف أمن وإستقرار البلاد.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان اختيارات المواطنين في الانتخابات، سينتج عنها شكل مجلس الشيوخ، ومدى فعاليته في القيام بمهامه واختصاصاته، ما يتطلب من المواطنين عدم التهاون باختياراتهم او أصواتهم، فكل صوت انتخابى له وزنه وتأثيره في أي انتخابات، ويترتب عليه نتائج الانتخابات وآثارها.
وأكد الحصرى، أهمية مجلس الشيوخ حيث يمثل خط جديد للدفاع عن الدولة واستكمال لخطواتها نحو تحقيق كافة الحقوق الدستورية في مختلف المجالات، لاسيما وانه يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، و كل ما يتعلق بالحقوق والوجبات والحريات، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة لـ"مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور، كما يلزم أخذ رأيه، في أي اقتراحات بإجراء تعديلات دستورية.
كما، أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاسيما وأن المجلس مع عودته، يمثل أهمية خاصة بالنسبة للحياة النيابية، وذلك بعودة وجود غرفتين نيابيتين من جديد.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق دستوري، يجب أن يبادر الجميع نحوه، وأن تظهر الانتخابات بصورة جيدة أمام العالم كله، ويضرب المصريون، مثالًا في الديموقراطية والتعبير عن الرأي كعادتهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة سوف توفر الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عملية الاقتراع، وسوف تعكس صورة جيدة للغاية عن الوقاية والحماية الطبية أثناء الانتخابات، مثلما حدث ذلك خلال الأيام الماضية، سواء في عودة العمل وغيره.
وأشار النائب إلى أهمية عودة مجلس الشيوخ، ودوره في إثراء الحياة النيابية في مصر، والاستماع لكافة وجهات النظر، وكونه معاونًا لمجلس النواب في مهامه التشريعية الضخمة.
وحث المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، الناخبين على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع وإعلاء الحس والضمير الوطني، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية وإدراك أهمية هذا الحدث الذي تعد إليه الدولة المصرية، فمجلس الشيوخ بمثابة خطوة جديدة في مسار الديمقراطية والاستقرار.
وأكد عامر، في بيان له، على مشاركته هو وأسرته في الانتخابات، واستعدادهم للنزول يوم عملية الاقتراع مع الالتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات وارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد.
وأشار إلى أن كل العاملين بنادي سموحه سيشاركون في انتخابات الشيوخ، مع توفير أتوبيسات انتقال لهم إلى بعض المقار الانتخابية، سيتم الإعلان عنها أمام مقر النادي قبل موعد الانتخابات، وذلك تسهيلا على العاملين في عملية الإدلاء بأصواتهم.
وايضا اتوبيسات خاصة لأعضاء النادي من و إلى مقر اللجنة الانتخابية ونادي سموحة، كما سيتم ايضا توفير اتوبيسات نقل لكل العاملين بمجموعة شركات فرج عامر "فرجللوا جروب" للمشاركة فى الانتخابات.ونقل العاملين للمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.