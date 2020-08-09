البرلمان يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: واجب وطني نص عليه الدستور.. ويؤكدون: يعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية

برلمانى: استعداد كامل للدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

فقيه دستوري: أتوقع توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ مستقبلا

قيادي بمستقبل وطن: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني.. وعلى المواطنين اختيار الأفضل

برلماني يدعو جموع الشعب المصرى للمشاركة في انتخابات الشيوخ

فرج عامر: استعدادات خاصة لأعضاء سموحة لتسهيل المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ









انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ المصري، للمصريين بالخارج، وستستمر على مدار يومين، 9 و 10. المجلس الذي عاد وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، بعد أن أوقف دستور 2014 العمل به.





وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة توجه جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بدوره مهم جدا وحيوي فإن هناك ملفات عديدة تحتاج الى مزيد من الدراسات تهتم بكافة الملفات الاقتصادية والمصرية ووجود مجلس الشيوخ يضمن ذلك الأمر.







