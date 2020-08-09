AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شبهة الكيدية تمنع رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:18 م
مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب
Advertisements
حمزة شعيب
كشف  النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل رفض اللجنة رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.

وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات تؤكد وجود الكيدية فى البلاغات المقدمة ضده".

ونوه إلى أن رفض اللجنة رفع الحصانة مرجعه إلى أن اللجنة ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد امرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.

وأكد  الطماوي على كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، موضحا فى الوقت ذاته أن اللجنة ملتزمة بتطبيق القانون والدستور.

ورفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، رفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سب وقذف أطباء شربين.. تشريعية النواب تناقش رفع الحصانة عن إلهامي عجينة

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

تشريعية النواب: إلهامي عجينة ذهب إلى المستشفى بدافع المصلحة العامة

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن إلهامي عجينة على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.. والنائب: لقد ظهر الحق

كلام نهائي.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

تشريعية النواب عن رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور: بلاغات كيدية ونحترم الأهلي

ترشيحاتنا

حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد

مرض شهير وراء وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي.. إليك طرق النجاة منه

3 عمال بالحدائق .. ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

علاج سرعة القذف.. 5 طرق لزيادة فحولة الرجال

وزير التعليم العالي يعلن عن ملامح خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات

وثيقة بريطانية عمرها 30 عاما تكشف اعتزام إثيوبيا الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. ليلى وملك أحمد زاهر بـ فستاين سوارية مميزة

عن طريق الهواء .. دراسة : الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

علاج سرعة القذف.. 5 طرق لزيادة فحولة الرجال