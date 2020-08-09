شبهة الكيدية تمنع رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كشف النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل رفض اللجنة رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.





وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات تؤكد وجود الكيدية فى البلاغات المقدمة ضده".





ونوه إلى أن رفض اللجنة رفع الحصانة مرجعه إلى أن اللجنة ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد امرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.





وأكد الطماوي على كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، موضحا فى الوقت ذاته أن اللجنة ملتزمة بتطبيق القانون والدستور.





ورفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، رفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى.



