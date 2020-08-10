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الإثنين 10 أغسطس 2020 - 25 : 08 ص
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البحث العلمي تطلق ندوة تعريفية للاطلاع على المشروعات القومية للأكاديمية.. اليوم
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:00 ص
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البحث العلمى
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كريم ناصر
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البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى
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