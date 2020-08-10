تامر الشهاوي: مقاطعة المفاوضات حول سد النهضة مش من المصلحة العامة

قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مقاطعة السودان لـ مفاوضات سد النهضة ليست فى المصلحة العامة، معقبًا "لا مجال إلا للتفاوض بين دولتى المنبع وإثيوبيا".
وأكد "الشهاوى" لـ"صدى البلد"، أن السودان كثيرا يتراجع ثم يتقدم ولا يوجد له موقف ثابت فى التفاوض وذلك لن يجدى نفعا ولذلك مصر مستمرة فى مسار التفاوض، داعيا السودان إلى إعادة النظر فى قرار المقاطعة والاستمرار فى التفاوض.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أعطت الضوء الأخضر لوزارة الخارجية التي لجأت للمنظمات الدولية بشأن قضية سد النهضة، مما أدى إلى تراجع إثيوبيا وجعلها تستعد للتفاوض مرة أخرى، ولذلك يجب أن تستمر مصر والسودان فى التفاوض للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.