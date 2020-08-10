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برلمان

تامر الشهاوي: مقاطعة المفاوضات حول سد النهضة مش من المصلحة العامة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:09 ص
اللواء تامر الشهاوى
اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النو
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حسن رضوان
قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مقاطعة السودان لـ مفاوضات سد النهضة ليست فى المصلحة العامة، معقبًا "لا مجال إلا للتفاوض بين دولتى المنبع وإثيوبيا".

وأكد "الشهاوى" لـ"صدى البلد"، أن السودان كثيرا يتراجع ثم يتقدم ولا يوجد له موقف ثابت فى التفاوض وذلك لن يجدى نفعا ولذلك مصر مستمرة فى مسار التفاوض، داعيا السودان إلى إعادة النظر فى قرار المقاطعة والاستمرار فى التفاوض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أعطت الضوء الأخضر لوزارة الخارجية التي لجأت للمنظمات الدولية بشأن قضية سد النهضة، مما أدى إلى تراجع إثيوبيا وجعلها تستعد للتفاوض مرة أخرى، ولذلك يجب أن تستمر مصر والسودان فى التفاوض للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.

كان ذلك بعد أن أعلن السودان مقاطعته لـ مفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها اليوم، الاثنين؛ مبديا اعتراضه بسبب عدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.


وصرح مصدر حكومي سوداني، وفقا لموقع "العربية"، بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وأضاف المصدر السوداني، أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.


وأشار إلى أن الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.

وخلال الأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

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