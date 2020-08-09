خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

تحفظت غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على مراوغات وتعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة، قائلة :"عدم احترام المعاهدات والمواثيق الشرعية الدولية المتفق عليها بين الدول وذلك ليس فى مصلحة إثيوبيا".
وأكدت "عجمى" لـ"صدى البلد"، أن كل دولة لها حدود تربطها بين الدول الأخرى وينبغى كل دولة تحترم حقوق الجوار و تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق بشأن بلاد الجوار وما تفعله الآن إثيوبيا يؤكد عدم احترامها لهذه المعاهدات والمواثيق المتعارف عليها.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن البرلمان قام بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى جميع القضايا التى تهدد الأمن القومى المصرى ويتخذ الحل المناسب بشأنها.