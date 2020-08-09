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برلمان

خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:07 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
تحفظت غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على مراوغات وتعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة، قائلة :"عدم احترام المعاهدات والمواثيق الشرعية الدولية المتفق عليها بين الدول وذلك ليس فى مصلحة إثيوبيا".

وأكدت "عجمى" لـ"صدى البلد"، أن كل دولة لها حدود تربطها بين الدول الأخرى وينبغى كل دولة تحترم حقوق الجوار و تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق بشأن بلاد الجوار وما تفعله الآن إثيوبيا يؤكد عدم احترامها لهذه المعاهدات والمواثيق المتعارف عليها.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن البرلمان قام بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى جميع القضايا التى تهدد الأمن القومى المصرى ويتخذ الحل المناسب بشأنها.

يأتى ذلك بعد أن أعلن السودان مقاطعته لـ مفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها غدا، الاثنين؛ مبديا اعتراضه بسبب عدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.


وصرح مصدر حكومي سوداني، وفقا لموقع "العربية"، بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وأضاف المصدر السوداني، أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.


وأشار إلى أن الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.

وخلال الأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

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