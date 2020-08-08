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أخبار العالم

بعد إنذارها بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تتحدى: أمريكا من سيتأثر بقطع علاقاتها بأديس أبابا

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي،  إن إثيوبيا لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط  الأمريكية.

وأضاف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية: "أن قطع الولايات المتحدة علاقاتها الثنائية بأثيوبيا لا يلحق بإثيوبيا ضررا بل أمريكا تتأثر به" .

وأشار مفتي إلى أن  المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان سوف تستأنف يوم الاثنين المقبل.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية على الأنباء ذات الصلة بزيارة وزير خارجية مصر لأرض الصومال، وقال إن إقامة مصر علاقات مع أي دول لا يؤثر على أثيوبيا سلبا مشيرا إلى أن بلاده لا تقبل أي علاقات تضر بمصالحها.

وكان مفتي أعلن في وقت سابق انقلاب بلاده على تعهداتها خلال مفاوضات سد النهضة، وقال إنها لن توقع على أي اتفاقات ملزمة بشأن تمرير حصص مائية محددة لدول المصب عبر سد النهضة.
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