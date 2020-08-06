كاتبة أمريكية: إثيوبيا مطية قطر في شرق أفريقيا.. أديس أبابا تماطل في مفاوضات سد النهضة طمعا في خسارة ترامب.. ووزير الري الأسبق: شكوى مصر للاتحاد الأفريقي لرفض المقترحات الإثيوبية خطوة ضرورية

أفريكا انتليجنس: * إثيوبيا تماطل في المفاوضات أملا في خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية إيرينا تسوكرمان: * قطر ساهمت بشكل أساسي في تعقيد عملية التفاوض حول سد النهضة في محاولة لزعزعة استقرار مصر * الدوحة تقوم بــ مكايدات ردًا على المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي عليها بسبب رعايتها للإرهاب * إثيوبيا نفذت خطوات أعدتها قطر لإغراء مصر للوقوع في فخ المواجهة العسكرية

أكد وزير الري الأسبق، د.محمد نصر علام، أن تقدم مصر بشكوى الى الاتحاد الأفريقى رفضا لقيام أثيوبيا منفردة بملء المرحلة الأولى من سد النهضة، واحتجاجا على المقترح الأثيوبى لاتفاق جزئي لملء السد بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقى، خطوة ضرورية وموفقة حتى وإن تأخرت قليلا.

وتابع علام على صفحته على موقع فيسبوك أنه ونظرا لأهمية المرحلة والحاجة الكبيرة لسرعة القرار وردود الأفعال فإنه يتمنى أن يتولى الرئيس السيسى رئاسة اللجنة العليا لمياه النيل حتى تنقشع هذه الغمة بإذن الله تعالى.





Africa Intelligence، المتخصص في أخبار أجهزة الاستخبارات حول العالم، إنه و سد النهضة الإثيوبي ، فإن آبيي أحمد، رئيس الحكومة الإثيوبية يأمل في خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للماراثون الرئاسي المقبل، واصفا إياه بــ حليف القاهرة. مع استمرار مفاوضات إثيوبيا مع مصر بشأن، فإن آبيي أحمد، رئيس الحكومة الإثيوبية يأمل في خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للماراثون الرئاسي المقبل، واصفا إياه بــ حليف القاهرة. من جانبه قال موقع "أفريكا إنتليجنس"





ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فعلى إثيوبيا أن تحاول تطويع إدارة ترامب للموافقة على أطماعها في مياه النيل، مشيرا إلى أن سفير أديس أبابا في واشنطن، فيتسوم أريجا جيبركيدان، قد وتابع الموقع في مقاله،أنه حال استمراررئيسا للولايات المتحدة، فعلى إثيوبيا أن تحاول تطويع إدارة ترامب للموافقة على أطماعها في مياه النيل، مشيرا إلى أن سفير أديس أبابا في واشنطن، فيتسوم أريجا جيبركيدان، قد اختار جمهوريًا قويًا لتعزيز موقف إثيوبيا داخل الإدارة الأمريكية تجاه سد النهضة، وهو كريج بوركهاردت، المحامي المكلف بالدفاع عن وجهة نظر رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بأن سد النهضة يجب أن يتم ملؤه بموافقة مصر أو بدونها، وهذا المحامي معروف بأنه مؤيد مخلص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقد ترأس سابقًا جمعية المحامين الوطنيين الجمهوريين وأعطي الكثير من النصائح لفريق حملة ترامب قبل انتخابات 2016.





والمحامي كريج هو من سيعمل على تكوين لوبي جديد لصالح إثيوبيا، وحاليًا هو شريك مع مكتب بارنز وثورنبرج للعلاقات العامة، قد أقام علاقات قوية مع الإدارة الجمهورية الأمريكية السابقة أيضًا، وفي عام 2003 ، عين جورج دبليو بوش بوركهاردت مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة الأمريكية، قبل أن يتولى دورًا مشابهًا في مكتب الصناعة والأمن.





ويعتمد السفير الإثيوبي على شبكات علاقات بوركهاردت في البيت الأبيض للحصول على دعم حول سد النهضة وعدم فرض عقوبات شديدة على الجانب الإثيوبي، إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.





وتتهم إثيوبيا إدارة ترامب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص رئيس الوزراء الإثيوبي على النجاة من فرض عقوبات على بلاده وإغلاق هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، ولم يمنح بوركهاردت سوى ثلاثة أشهر لكسب ود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





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