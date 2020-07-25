AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جندتهم قطر.. تركيا تنقل 2000 مرتزق صومالي إلى ليبيا

السبت 25/يوليه/2020 - 08:52 ص
تقرير: تركيا تنقل
تقرير: تركيا تنقل 2000 مقاتل صومالي إلى ليبيا
Advertisements
قسم الخارجي
رغم التحذيرات الدولية من عملية نقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، كشفت وسائل إعلامية عن نقل تركيا مئات المقاتلين من الصومال لتجنيدهم لصالح ميليشيات الوفاق للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

وذكر موقع "صومالي جارديان" أن أكثر من 2000 من أبناء الصومال تم نشرهم في محاور الصراع في ليبيا، للقتال بالنيابة عن محور تركيا وقطر في هذا الصراع.

ونقل الموقع عن عدد من الشباب المجندين لخدمة الجيش القطري في الدوحة إن العديد من زملائهم في البلاد قد تم نقلهم إلى ليبيا بالفعل ونشرهم في مناطق المواجهة، فيما ينتظر الباقون إرسالهم إلى محاور الصراع.

علاوة على ذلك، أعرب بعض الشباب ممن حصلوا على الجنسية القطرية في وقت سابق من وصفهم بـ"المرتزقة" معتبرين أن الفقر والبطالة أجبروهم على رمي أرواحهم في النار.

وجندت قطر، بحسب الموقع، أكثر من 5 آلاف شاب صومالي انضموا رسميا إلى جيشها بعد المقاطعة العربية للدوحة.

وتشير التقارير إلى أن تركيا التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال، لديها أيضا مئات من القوات الخاصة تحت قيادتها، تم تجهيزهم منذ فترة ويشتغلون تحت قيادة ضباط من الجيش التركي في  مقديشو.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بأن عديدا من الشباب وعدوا بأن يتم تجنيدهم في الجيش القطري، ليجدوا نفسهم في النهاية في ليبيا بعد تدريبهم في إريتريا، بينما ينفي وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى أن حكومته ترسل أي قوات للقتال في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إرسال مرتزقة صوماليين إلى ليبيا.. سر زيارة وزير الدفاع التركي المفاجئة إلى قطر

قطر تمول العملية.. المرصد السوري: تركيا تجند الأطفال للقتال مع مجموعات مسلحة في ليبيا

المرصد السوري: تركيا تتبع أسلوب البلطجة وتدرب العناصر الإرهابية في ليبيا

ترشيحاتنا

أستاذ بجامعة أكسفورد: كورونا سيبقى للأبد واللقاحات غير مجدية

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى عرضا مغريا من مصر و5 أندية أوروبية تفاوضه.. فيديو

5 طرق للاستفسار عن التصالح على مخالفات البناء

حدود ذكية وفتاكة.. إسرائيل تنشر منظومة أمنية في الضفة

بعد خيانته لها.. امرأة تنتقم من سيارة حبيبها ثم تقع في شر أعمالها

قادة الجيش الأمريكي يحذرون من تطوير الصين وروسيا طائرات بدون طيار.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

ميكاج جذاب وفستان أنيق.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee .. صور