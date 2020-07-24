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أخبار العالم

العالم يتفرج .. المسماري ينشر فيديو نقل تركيا دفعات من المرتزقة إلى ليبيا.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:35 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
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قسم الخارجي
علق المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على مقطع فيديو يوثق نقل تركيا مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

ونشر المسماري مقطع فيديو أكد أنه لدفعات جديدة من المرتزقة الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا، قائلا إن أنقرة تنقل المرتزقة  لمدينة مصراتة الليبية في تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار.

وأوضح المسماري على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن ما تقوم به تركيا خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وتابع"تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا.. وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها".

واختتم المسماري منشوره قائلا "العالم يتفرج.. وتركيا تتمدد".

وتواصل تركيا دعم ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا عن طريق نقل المرتزقة السوريين إلى محاور الصراع، فضلا عن استمرارها في نقل السلاح والمعدات لصالح ميليشيات الوفاق.
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