الشهاوي: المشروعات الاستثمارية "ستارة" قطر لنشر الإرهاب في أوروبا

صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن قطر تدعم وتنشئ مشاريع استثمارية في إسبانيا وكذلك مساجد لتتخذ منها ستارا لدعم الإرهاب ومحاولة السيطرة على أوروبا تمهيدا لملئها بالإرهابيين والمتطرفين والتوغل بها.









وأضاف الشهاوي، أن قطر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية توسيع دائرة استثماراتها في إسبانيا عبر حزمة من المشروعات الاستثمارية التي تمولها في الداخل.







