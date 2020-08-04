AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الشهاوي: المشروعات الاستثمارية "ستارة" قطر لنشر الإرهاب في أوروبا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:00 ص
العقيد وائل الشهاوي
العقيد وائل الشهاوي
Advertisements
أحمد أيمن
صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن قطر تدعم وتنشئ مشاريع استثمارية في إسبانيا وكذلك مساجد لتتخذ منها ستارا لدعم الإرهاب ومحاولة السيطرة على أوروبا تمهيدا لملئها بالإرهابيين والمتطرفين والتوغل بها.


وأضاف الشهاوي، أن قطر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية توسيع دائرة استثماراتها في إسبانيا عبر حزمة من المشروعات الاستثمارية التي تمولها في الداخل.


ودلل على صدق حديثه بأنه في 10 يوليو 2019 أشارت السفيرة الإسبانية في قطر، «بيلين الفارو هيرنانديز» إلى أن الدوحة تعد أهم الدول بالنسبة لمدريد من حيث الشراكة الاقتصادية مضيفة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا كبيرًا ضمن خطة قطر لنشر الإرهاب والتطرف والاضطرابات في أوروبا لصالح تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإرهاب شعبه.. الغد: أردوغان يفرج عن المجرمين والإرهابيين تحت ستار كورونا

محمد صقر يكتب: ثلاثة أعوام من العزلة

تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

برعاية الاستخبارات التركية.. الشهاوي: مخطط إرهابي لجمع التنظيمات المسلحة

ترشيحاتنا

رشى الملح الخشن.. 5 خطوات لطرد النكد فى العيد

يغفل عنه الكثيرون .. الإفتاء: هذا الذكر يفتح لك كل الأبواب المغلقة

أخبار الحوادث.. النيابة تحقق في وفاة عروس دكرنس.. اعرف لجنتك الانتخابية من موبايلك

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

أيهما أفضل الكعبة أم الروضة الشريفة؟.. علي جمعة يجيب.. فيديو

دراسة أمريكية تكشف رد فعل جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ