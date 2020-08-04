الشهاوي: المشروعات الاستثمارية "ستارة" قطر لنشر الإرهاب في أوروبا

صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن قطر تدعم وتنشئ مشاريع استثمارية في إسبانيا وكذلك مساجد لتتخذ منها ستارا لدعم الإرهاب ومحاولة السيطرة على أوروبا تمهيدا لملئها بالإرهابيين والمتطرفين والتوغل بها.
وأضاف الشهاوي، أن قطر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية توسيع دائرة استثماراتها في إسبانيا عبر حزمة من المشروعات الاستثمارية التي تمولها في الداخل.
ودلل على صدق حديثه بأنه في 10 يوليو 2019 أشارت السفيرة الإسبانية في قطر، «بيلين الفارو هيرنانديز» إلى أن الدوحة تعد أهم الدول بالنسبة لمدريد من حيث الشراكة الاقتصادية مضيفة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا كبيرًا ضمن خطة قطر لنشر الإرهاب والتطرف والاضطرابات في أوروبا لصالح تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية.