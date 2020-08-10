سفيرة مصر بنيوزيلندا: الانتخابات هذا العام غير تقليدية بكل المقاييس.. فيديو

قالت دينا الصيحي، سفيرة مصر بنيوزيلندا، إن انتخابات هذا العام غير تقليدية، حيث لا يوجد تواجد من أبناء الجالية في القنصلية أو السفارة من أجل الإدلاء بأصواتهم.



وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كل مواطن مصري بيقوم بالإدلاء بصوته من خلال الكمبيوتر وعن طريق القوائم المتواجده على صفحة الهيئة الوطنية، مشدده على أن الانتخابات هذا العام غير تقليدية بكل المقاييس.



وأضافت، الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يتم التصويت من خلال البريد الإلكتروني لذا لا يوجد تواجد للمصريين أمام اللجان او القنصلية، وعقبت: على أن قبل الانتخابات قامت السفارة المصرية بالإتفاق مع شركات البريد الخاصة للعمل على مدار اليوم من أجل توصيل الأظرف في أسرع وقت.



وأوضحت أن أعضاء اللجنة متواجدين في السفارة من أمس وحتى اليوم، وذلك من أجل الرد على أي استفسار من قبل الناخبين.



ولفتت إلى أنه حتى الآن لم تصل للسفارة أي استفسارت حول الانتخاب، متابعه: كل الاستفسارات كانت قبل الانتخابات وعن المرشحين وعن العدد الذي سيتم اختياره.