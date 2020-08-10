مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، 10-8-2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوري المصري، وربع نهائي الدوري السعودي.
حرس الحدود ضد المصرى 4:00 على قناة أون تايم سبورت
بيراميدز ضد طنطا 6:30 على قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندرى ضد الزمالك 9:00 على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1
إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
الشباب ضد التعاون 6:05 على قناة السعودية الرياضية
أبها ضد النصر 6:15 على قناة السعودية الرياضية
الحزم ضد العدالة 6:20 على قناة السعودية الرياضية
الهلال ضد الفتح 8:00 على قناة السعودية الرياضية