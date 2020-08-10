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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الإثنين، 10-8-2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوري المصري، وربع نهائي الدوري السعودي.

حرس الحدود ضد المصرى 4:00 على قناة أون تايم سبورت

بيراميدز ضد طنطا 6:30 على قناة أون تايم سبورت

الاتحاد السكندرى ضد الزمالك 9:00 على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1

إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2


مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الشباب ضد التعاون 6:05 على قناة السعودية الرياضية

أبها ضد النصر 6:15 على قناة السعودية الرياضية

الحزم ضد العدالة 6:20 على قناة السعودية الرياضية

الهلال ضد الفتح 8:00 على قناة السعودية الرياضية




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