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اقتصاد

1.7 طن.. لن تصدق تأثير ارتفاع أسعار الذهب على حجم المبيعات في مصر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:51 ص
الذهب
الذهب
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قسم الاقتصاد
أكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، تراجع  الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪؜ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩.

ووصل حجم المبيعات إلى 01.7 مقارنة بـ 5.5 طن  بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنة ٢٠٢٠.

كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوتة حيث بلغ التراجع في الإمارات العربية المتحدة نسبه ٨٦٪؜ و السعوديه بنسبه ٨٠٪؜ والكويت بنسبة ٣٥٪؜ .

كما أثبتت التقارير انا تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة ٣١٪؜ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠.

وانخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه ١٠٪؜ مقارنه بسنه ٢٠١٩ .
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