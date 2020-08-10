1.7 طن.. لن تصدق تأثير ارتفاع أسعار الذهب على حجم المبيعات في مصر

أكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، تر اجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪؜ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩.





ووصل حجم المبيعات إلى 01.7 مقارنة بـ 5.5 طن بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنة ٢٠٢٠.





كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوتة حيث بلغ التراجع في الإمارات العربية المتحدة نسبه ٨٦٪؜ و السعوديه بنسبه ٨٠٪؜ والكويت بنسبة ٣٥٪؜ .





كما أثبتت التقارير انا تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة ٣١٪؜ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠.



