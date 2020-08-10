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حوادث

حالة الدائري الآن| نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر خاصة، الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين، على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.

وأشارت المصادر إلي إرتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري بمناطق الكونيسة بالجيزة، في القادم من محور المريوطية بإتجاه المنيب.

كما يشهد الطريق بطئا في الحركة المرورية بمناطق مخارج طريق الأوتوستراد بالمعادي في القادم من المنيب، لا سيما كثافات مرورية أعلى مناطق كفر غطاطي بإتجاه وصلة أكتوبر.


كما ظهرت كثافات مرورية على الطريق بمناطق السلام في القادم من المرج بإتجاه مناطق القاهرة الجديدة.


وظهرت تكدسات مرورية على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد بإتجاه ميدان لبنان.


وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الاقليمي، ومحور الضبعة ومحور روض الفرج.


كذلك تستقر حركة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، وشبرا - بنها الحر، والساحلي الدولي.


وتستقر الحالة المرورية على طريق أسيوط الغربي والكريمات الصحراوي الشرقي، والسويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم.
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