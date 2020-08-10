خبير عسكري يكشف مفاجأة في انفجار بيروت واستقالات الحكومة اللبنانية

قال العميد أمين حطيط ، الخبير العسكرى والأمنى ، إن أزمة مرفأ بيروت التى نشهدها اليوم ليست وليدة الانفجار، ولكن الانفجار كشف عن خبايا لبنان و الوضع اللبنانى .





وأضاف أمين حطيط ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح المذاع على فضتائية اكسترا نيوز ، أن الانفجار أثر على التباعد بين سياسيي لبنان أكثر مما كان .









وأشار الخبير العسكرى والأمنى ، إلى أن الأفكار المطروحة اليوم لمعالجة الأزمة كلها خيالية ومثالية ، لأنها لا تراعي المواطن اللبناني .









وتابع الخبير العسكرى والأمنى ، أن نصف القوى يشكل المجتمع السياسى اللبنانى ، والنصف الآخر يعانى ويرفض مجالسة الاخر والاعتراف بوجوده .









وأكد أننا نطالب بانتخابات نيابية فى ظل هذه الظروف والقانون الانتخابي المرصود من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، وهي غير ممكنة فى مثل هذه الظروف ، وانما ما يطالبون به الان له نتيجة واحدة وهو الشغب السياسي والفراغ السياسي الذي يقود الى تعطيل الحياة السياسية .