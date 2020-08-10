خبير عسكري يكشف مفاجأة في انفجار بيروت واستقالات الحكومة اللبنانية

قال العميد أمين حطيط ، الخبير العسكرى والأمنى ، إن أزمة مرفأ بيروت التى نشهدها اليوم ليست وليدة الانفجار، ولكن الانفجار كشف عن خبايا لبنان و الوضع اللبنانى .
وأضاف أمين حطيط ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح المذاع على فضتائية اكسترا نيوز ، أن الانفجار أثر على التباعد بين سياسيي لبنان أكثر مما كان .
وأشار الخبير العسكرى والأمنى ، إلى أن الأفكار المطروحة اليوم لمعالجة الأزمة كلها خيالية ومثالية ، لأنها لا تراعي المواطن اللبناني .
وتابع الخبير العسكرى والأمنى ، أن نصف القوى يشكل المجتمع السياسى اللبنانى ، والنصف الآخر يعانى ويرفض مجالسة الاخر والاعتراف بوجوده.
وأكد أننا نطالب بانتخابات نيابية فى ظل هذه الظروف والقانون الانتخابي المرصود من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، وهي غير ممكنة فى مثل هذه الظروف ، وانما ما يطالبون به الان له نتيجة واحدة وهو الشغب السياسي والفراغ السياسي الذي يقود الى تعطيل الحياة السياسية .